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Главная страница / Косоглазие / Амблиопия или «ленивый глаз»

Амблиопия или «ленивый глаз»

Проверил врач:
Пашинова Надежда Федоровна

Содержание

Амблиопия («ленивый глаз») – это функциональное, обратимое понижение зрения, при котором один из двух глаз почти (или вообще) не задействован в зрительном процессе. Глаза видят слишком разные картинки, и мозг не может совместить их в одну объемную. В результате подавляется работа одного глаза.

У пациентов с амблиопией отсутствует бинокулярное зрение – способность мозга правильно сопоставлять два изображения (обоих глаз) в единое целое. Эта способность необходима для возможности оценивать глубину, очередность расположения предметов в поле зрения, объем картины, целостность восприятия. При амблиопии это невозможно.

Амблиопия: причины возникновения

Причины возникновения амблиопии могут быть разные. Наиболее распространенная – косоглазие. Амблиопия при косоглазии является его следствием. Вместе с тем амблиопия может быть и причиной косоглазия. Происходит это в том случае, когда один глаз обладает таким низким уровнем зрения (обычно ниже 0,4–0,3) при котором невозможно слияние изображения. Причиной низкой остроты зрения служат изменения со стороны глазного дна, роговицы и др.

Амблиопия может возникнуть как у людей, чьи родственники имели косоглазие, так и у тех, кто никогда не испытывал таких проблем со зрением. Амблиопию необходимо выявить как можно раньше, так как со временем заболевание может только усугубиться вплоть до полного подавления зрительных функций у амблиопичного глаза.

Важно помнить, что амблиопию чаще всего невозможно выявить самостоятельно и заболевание не проходит со временем. Нередки случаи, когда человек, случайно закрыв один глаз, выясняет, что другой его глаз не видит. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют проходить регулярное диагностическое обследование не реже 1 раза в год. Кроме того, специалисты отмечают, что амблиопия может развиваться при длительном отсутствии коррекции патологии рефракции, когда человек не носит очки, контактные линзы и глаза просто не знают, что такое «видеть хорошо», а что такое «видеть плохо».

Лечение амблиопии

Лечение амблиопии может проходить по нескольким направлениям: тренировка амблиопичного глаза, правильная коррекция аметропии (дефекта оптики) и устранение косоглазия. В офтальмологической клинике «Эксимер» терапевтическое лечение амблиопии проводится при помощи уникального аппарата «Реамед», который был разработан ведущими специалистами Института головного мозга. Сложно представить, а ведь еще несколько лет назад офтальмологи не располагали действенными способами лечения амблиопии. Восстанавливалась согласованная работа глаз, но стереоскопическое зрение полностью, к сожалению, нет.

Использование прибора «Реамед»

Реамед

В основе действия прибора «Реамед» лежит метод видеокомпьютерного аутотренинга. Пока пациент смотрит фильм или мультфильм, прибор с помощью датчиков снимает информацию о работе глаз, одновременно фиксируя энцефалограмму. При этом изображение на экране сохраняется только во время «правильного» зрения и исчезает, как только оно перестает быть четким. Таким образом прибор как бы заставляет мозг подсознательно сокращать периоды неконтрастного зрения. Подобный подход оптимизирует работу нейронов зрительной коры, а зрение при этом существенно улучшается.

Стоимость основных услуг
Услуга Цена (руб.) По карте
Терапевтические программы
Консервативное лечение аномалий рефракции (5 сеансов) ? Курс аппаратных и физиотерапевтических процедур, направленный на лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Закрыть
Цена
7000
По карте
6500
Консервативное лечение аномалий рефракции (10 сеансов) ? Курс аппаратных и физиотерапевтических процедур, направленный на лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Закрыть
Цена
14000
По карте
13000
Плеоптическое лечение (5 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на повышение остроты хуже видящего глаза. Закрыть
Цена
9800
По карте
9000
Плеоптическое лечение (10 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на повышение остроты хуже видящего глаза. Закрыть
Цена
19600
По карте
18000
Ортоптическое лечение младшая возрастная группа (5 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на улучшение совместной работы глаз. Для пациентов младше 6-ти лет Закрыть
Цена
9800
По карте
9000
Ортоптическое лечение младшая возрастная группа (10 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на улучшение совместной работы глаз. Для пациентов младше 6-ти лет Закрыть
Цена
19600
По карте
18000
Ортоптическое лечение старшая возрастная группа (5 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на улучшение совместной работы глаз. Для пациентов старше 6-ти лет Закрыть
Цена
11000
По карте
10000
Ортоптическое лечение старшая возрастная группа (10 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на улучшение совместной работы глаз. Для пациентов старше 6-ти лет Закрыть
Цена
22000
По карте
20000
Плеопто-ортоптическое лечение младшая возрастная группа (5 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на восстановление бинокулярной функции с изменением характера зрения и лечение амблиопии. Для пациентов младше 6-ти лет Закрыть
Цена
10500
По карте
9700
Плеопто-ортоптическое лечение младшая возрастная группа (10 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на восстановление бинокулярной функции с изменением характера зрения и лечение амблиопии. Для пациентов младше 6-ти лет Закрыть
Цена
21000
По карте
19500
Плеопто-ортоптическое лечение старшая возрастная группа (10 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на восстановление бинокулярной функции с изменением характера зрения и лечение амблиопии. Для пациентов старше 6-ти лет Закрыть
Цена
23000
По карте
21500
Плеопто-ортоптическое лечение старшая возрастная группа (5 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на восстановление бинокулярной функции с изменением характера зрения и лечение амблиопии. Для пациентов старше 6-ти лет Закрыть
Цена
11500
По карте
10500
Ортопто-диплоптическое лечения (10 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на восстановление бинокулярной функции у пациентов с минимальным углом косоглазия. Для пациентов старше 6-ти лет Закрыть
Цена
23000
По карте
21500
Ортопто-диплоптическое лечения (5 сеансов) ? Курс аппаратного лечения, направленный на восстановление бинокулярной функции у пациентов с минимальным углом косоглазия. Для пациентов старше 6-ти лет Закрыть
Цена
11500
По карте
11000
Ортоптический курс лечения (II этап) (5 сеансов) ? Курс аппаратного лечение после операции по поводу косоглазия. Закрыть
Цена
6000
По карте
5500
Ортоптический курс лечения (II этап) (10 сеансов) ? Курс аппаратного лечение после операции по поводу косоглазия. Закрыть
Цена
12000
По карте
11000
Послеоперационный курс орптоптического лечения для пациентов, оперированных по поводу косоглазия в других клиниках (10 сеансов) ? Курс аппаратного лечение после операции по поводу косоглазия. Закрыть
Цена
34500
Комплексная программа активации зрения (10 сеансов ) ? Курс аппаратного лечения направленный на улучшение кровоснабжения глаза и активизации работы центральных отделов зрительного анализатора. Закрыть
Цена
23000
По карте
21500
Комплексная программа активации зрения (5 сеансов ) ? Курс аппаратного лечения направленный на улучшение кровоснабжения глаза и активизации работы центральных отделов зрительного анализатора. Закрыть
Цена
11500
По карте
11000
Программа «МАКСИМУМ» (5 сеансов) ? Максимально эффективный курс аппаратного и физиотерапевтического лечения, подобранный индивидуально по медицинским показаниям Закрыть
Цена
14000
По карте
13000
Программа «МАКСИМУМ» (10 сеансов) ? Максимально эффективный курс аппаратного и физиотерапевтического лечения, подобранный индивидуально по медицинским показаниям Закрыть
Цена
28000
По карте
26500
Программа «МАКСИМУМ» с ортоптическим уклоном (5 сеансов) ? Максимально эффективный курс аппаратного и физиотерапевтического лечения, подобранный индивидуально по медицинским показаниям для пациентов с нарушением бинокулярного зрения Закрыть
Цена
14500
По карте
13500
Программа «МАКСИМУМ» с ортоптическим уклоном (10 сеансов) ? Максимально эффективный курс аппаратного и физиотерапевтического лечения, подобранный индивидуально по медицинским показаниям для пациентов с нарушением бинокулярного зрения Закрыть
Цена
29000
По карте
27000
Лечение на аппарате "Ручеек" (10 сеансов) ? Аппарат используется для тренировки механизма аккомодации Закрыть
Цена
7800
По карте
7300
Лечение на аппарате "СИНОПТОФОР" (10 сеансов) ? Аппарат используется в комплексе лечебных тренировок при косоглазии. Закрыть
Цена
17000
По карте
16000
Лечение на аппарате "ФОРБИС" (10 сеансов) ? Аппарат используется для тренировки механизма аккомодации, восстановления бинокулярного зрения. Закрыть
Цена
17000
По карте
16000
Лечение на аппарате "РЕАМЕД" (10 сеансов) ? Аппарат позволяет нормализовать работу центральных отделов головного мозга, отвечающих за зрение, для профилактики и лечения спазма аккомодации, амблиопии, аномалий рефракции. Закрыть
Цена
13000
По карте
12000
Массаж шейно-воротниковой зоны (1 занятие) ? Массаж эффективен в комплексей лечебных и профилактических процедур Закрыть
Цена
968
По карте
902
Ортокератологический курс коррекции зрения, один год, 2 глаза (стандратные линзы) ? Рефракционная терапия роговицы при помощи ортокератологических ночных линз для кратковременной коррекции зрения при близорукости Закрыть
Цена
41000
Ортокератологический курс коррекции зрения, один год, 1 глаз (стандратные линзы) ? Рефракционная терапия роговицы при помощи ортокератологических ночных линз для кратковременной коррекции зрения при близорукости Закрыть
Цена
31000
Ортокератологический курс коррекции зрения, один год, 2 глаза (нестандратные линзы) ? Рефракционная терапия роговицы при помощи ортокератологических ночных линз для кратковременной коррекции зрения при близорукости Закрыть
Цена
48500
Ортокератологический курс коррекции зрения, один год, 1 глаз (нестандратные линзы) ? Рефракционная терапия роговицы при помощи ортокератологических ночных линз для кратковременной коррекции зрения при близорукости Закрыть
Цена
33700
Подбор ортолинз ? Рефракционная терапия роговицы при помощи ортокератологических ночных линз для кратковременной коррекции зрения при близорукости Закрыть
Цена
6000
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Стоимость микрохирургических операций указана для одного глаза
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Сколько времени нужно лежать в больнице после операции при косоглазии?

Хирургическое лечение по исправлению косоглазия в клиниках "Эксимер" выполняется в режиме «одного дня», амбулаторно. В этот же день пациент возвращается домой.

Как быстро можно вылечить косоглазие?

Лечение косоглазия – это процесс комплексный и длительный. Врачи рекомендуют начинать его как можно раньше

Если косоглазие у ребенка не постоянное – надо ли лечить?

Даже в таком случае лечение необходимо. Современное комплексное терапевтическое лечение следует начать с комплексной диагностики зрительной системы для установления вида косоглазия и выявления его причин. Скорее всего, потребуется ранняя оптическая коррекция (очки, мягкие контактные линзы); повышение остроты зрения обоих глаз (профилактика амблиопии); ортоптическое и диплоптическое лечение (развитие бинокулярного зрения); закрепление достигнутых монокулярных и бинокулярных функций.

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