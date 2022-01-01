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Амблиопия или «ленивый глаз»
Амблиопия («ленивый глаз») – это функциональное, обратимое понижение зрения, при котором один из двух глаз почти (или вообще) не задействован в зрительном процессе. Глаза видят слишком разные картинки, и мозг не может совместить их в одну объемную. В результате подавляется работа одного глаза.
У пациентов с амблиопией отсутствует бинокулярное зрение – способность мозга правильно сопоставлять два изображения (обоих глаз) в единое целое. Эта способность необходима для возможности оценивать глубину, очередность расположения предметов в поле зрения, объем картины, целостность восприятия. При амблиопии это невозможно.
Амблиопия: причины возникновения
Причины возникновения амблиопии могут быть разные. Наиболее распространенная – косоглазие. Амблиопия при косоглазии является его следствием. Вместе с тем амблиопия может быть и причиной косоглазия. Происходит это в том случае, когда один глаз обладает таким низким уровнем зрения (обычно ниже 0,4–0,3) при котором невозможно слияние изображения. Причиной низкой остроты зрения служат изменения со стороны глазного дна, роговицы и др.
Амблиопия может возникнуть как у людей, чьи родственники имели косоглазие, так и у тех, кто никогда не испытывал таких проблем со зрением. Амблиопию необходимо выявить как можно раньше, так как со временем заболевание может только усугубиться вплоть до полного подавления зрительных функций у амблиопичного глаза.
Важно помнить, что амблиопию чаще всего невозможно выявить самостоятельно и заболевание не проходит со временем. Нередки случаи, когда человек, случайно закрыв один глаз, выясняет, что другой его глаз не видит. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют проходить регулярное диагностическое обследование не реже 1 раза в год. Кроме того, специалисты отмечают, что амблиопия может развиваться при длительном отсутствии коррекции патологии рефракции, когда человек не носит очки, контактные линзы и глаза просто не знают, что такое «видеть хорошо», а что такое «видеть плохо».
Лечение амблиопии
Лечение амблиопии может проходить по нескольким направлениям: тренировка амблиопичного глаза, правильная коррекция аметропии (дефекта оптики) и устранение косоглазия. В офтальмологической клинике «Эксимер» терапевтическое лечение амблиопии проводится при помощи уникального аппарата «Реамед», который был разработан ведущими специалистами Института головного мозга. Сложно представить, а ведь еще несколько лет назад офтальмологи не располагали действенными способами лечения амблиопии. Восстанавливалась согласованная работа глаз, но стереоскопическое зрение полностью, к сожалению, нет.
Использование прибора «Реамед»
В основе действия прибора «Реамед» лежит метод видеокомпьютерного аутотренинга. Пока пациент смотрит фильм или мультфильм, прибор с помощью датчиков снимает информацию о работе глаз, одновременно фиксируя энцефалограмму. При этом изображение на экране сохраняется только во время «правильного» зрения и исчезает, как только оно перестает быть четким. Таким образом прибор как бы заставляет мозг подсознательно сокращать периоды неконтрастного зрения. Подобный подход оптимизирует работу нейронов зрительной коры, а зрение при этом существенно улучшается.
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Актуальные вопросы
Сколько времени нужно лежать в больнице после операции при косоглазии?
Хирургическое лечение по исправлению косоглазия в клиниках "Эксимер" выполняется в режиме «одного дня», амбулаторно. В этот же день пациент возвращается домой.
Как быстро можно вылечить косоглазие?
Лечение косоглазия – это процесс комплексный и длительный. Врачи рекомендуют начинать его как можно раньше
Если косоглазие у ребенка не постоянное – надо ли лечить?
Даже в таком случае лечение необходимо. Современное комплексное терапевтическое лечение следует начать с комплексной диагностики зрительной системы для установления вида косоглазия и выявления его причин. Скорее всего, потребуется ранняя оптическая коррекция (очки, мягкие контактные линзы); повышение остроты зрения обоих глаз (профилактика амблиопии); ортоптическое и диплоптическое лечение (развитие бинокулярного зрения); закрепление достигнутых монокулярных и бинокулярных функций.
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Врач-офтальмолог детского отделения, офтальмохирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
Врач-офтальмолог детского отделения, врач высшей категории
Врач-офтальмолог детского отделения, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
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